Киев, , 14:46 — REGNUM На Украине эксперты комментируют меморандум, подписанный накануне между министерством инфраструктуры и немецкой компанией Deutsche Bahn, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 января.

Напомним, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что фактически Киев отдает немецкой компании на 10 лет в управление железную дорогу. он уточнил, что немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия «Укрзализныця».

Политический эксперт Сергей Быков отмечает — очевидно, власти Украины ждут из Германии не только управленцев, но и деньги.

«А зачем DB вкладывать в «Укрзализныцю» деньги, если они сами получают дотацию — 10 млрд евро из федерального и 6 млрд евро из земельных (местных) бюджетов. Или мы поверим в бесконечный немецкий альтруизм? Даже не смешно… Зачем правительство отдает стратегическое предприятие иностранцам? А если деньги и вложат — как мы их будем отдавать?», — задается вопросами специалист.

Быков считает, что здесь имеет место или вопиющая некомпетентность Гончарука, или предательство интересов Украины в угоду иностранцев.

Он также напоминает, что у Украины уже был печальный опыт, когда «польского рокера» (Войцех Бальчун — топ-менеджер и рок-музыкант из Польши руководил компанией с апреля 2016 года по август 2017 г.) позвали руководить «железкой».

»Что вышло? Ничего», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что Гончарук заявил — сейчас принято лишь политическое решение по украинской железной дороге, конкретные нюансы экономического толка находятся в стадии обсуждения. Немецкая сторона подчеркивает, что речь идёт не об управлении, а о «консультировании» «Укрзализныци» — якобы украинской компании в рамках этого соглашения помогут решить ряд «предпринимательских и технических» вопросов.