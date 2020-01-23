Вашингтон, , 14:57 — REGNUM Американская компания Tesla может начать продавать Model Y уже в начале февраля текущего года. Об этом сообщает агентство The Driven.

Также стало известно, что Tesla Model Y обзавелась сертификатом от Калифорнийского совета по воздушным ресурсам (CARB). Документ автокомпанией был получен 9 января текущего года.

Глава компании Tesla Илон Маск возлагает большие надежды на Model Y. По его мнению, новый электрокар получит гораздо большую популярность, чем автомобили Model 3 и Model S.

Напомним, 21 января на закрытии торгов на американской бирже Nasdaq стоимость одной акции компании Tesla выросла на 7,2% — до 547 долларов. А после закрытия торгов бумаги автопроизводителя стали расти дальше и поднялись ещё на 1,4% — до $555,1.

В итоге капитализация компании Маска впервые достигла уровня 100,1 млрд долларов.

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