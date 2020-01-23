Киев, , 14:28 — REGNUM До 2023 г. Украина планирует окончательно объединить свою энергетическую систему с европейской, заявил 23 января в Давосе премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Гончарук назвал такое объединение «стратегическим проектом» для Киева, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы сохраняем курс на евроинтеграцию и будем максимально стремиться синхронизировать наши правила, наши регуляции с нашими европейскими коллегами», — отметил он.

Отметим, что ранее нынешнее правительство Украины планировало, что окончательное присоединение страны к энергетическому рынку Европы состоится в 2025 году. Чем обусловлено такое резкое «ускорение» процесса, Гончарук не пояснил.

Также напомним, что другой ключевой соратник президента Украины Зеленского, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в Давосе заявил, что что Киеву нужно «временно отказаться» от политики гармонизации своего законодательства с ЕС.