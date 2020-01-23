Псков, , 14:24 — REGNUM С марта 2020 года будет запущено железнодорожное сообщение по маршруту Псков — Пыталово — Скангали. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, об этом сегодня, 23 января, в рамках приёма граждан заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

С просьбой запустить поезд до Пыталово к нему обратились две местные жительницы.

Губернатор отметил, что эту проблему люди поднимали давно, и вопрос проработан с ОАО «РЖД».

"С марта поезда будут курсировать. Будем смотреть заполняемость рейса, чтобы он был, действительно, востребован», — отметил Ведерников.

По его словам, поезда будут ходить по этому маршруту дважды в неделю — по воскресениям и понедельникам. Глава региона не исключил, что если этот маршрут будет востребован, то можно будет рассмотреть вопрос о дополнительных парах поездов.