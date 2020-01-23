Сухум, , 14:20 — REGNUM Объем мандаринов, поставленных из Абхазии в Россию в 2019 году, был в 2,5 раза ниже, чем годом ранее. Об этом 22 января сообщает abhazia-news.ru.

По данным журналистов, в Россию было поставлено более 80% от всего собранного урожая. Падение объемов поставок снизилось из-за неурожайного сезона. Всего в республике в прошлом году собрали 17 тыс. тонн мандаринов, из них 14 тыс. тонн были экспортированы в Россию. Средняя закупочная цена составила 30 руб. за килограмм.

Как передавало ИА REGNUM, в 2019 году на 9% вырос объем вина, поставляемого в Россию из Грузии. За прошлый год было завезено около 59 млн бутылок алкогольной продукции.