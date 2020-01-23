Подгорица, , 14:00 — REGNUM Союз работодателей Черногории обратился в Конституционный суд страны с просьбой проверить правомерность положения закона о внутренней торговле, связанного с введением нерабочего воскресенья. Эта мера вступила в силу в стране 20 октября 2019 года. Нарушителей ждет штраф от 1000 до 10 000 евро с последующим закрытием предприятия.

По мнению союза работодателей, это положение закона противоречит статье 59 конституции, гарантирующей свободу предпринимательства.

В свою очередь, минэкономики страны рекомендовало суду отклонить просьбу союза работодателей, так как, по мнению ведомства, аргументов против нарушения конституции приведено не было.