Москва, , 14:02 — REGNUM На авторынке России может появиться кроссовер Nissan Ariya, заявил представитель PR-службы Nissan Роман Скольский. Об этом сообщается на портале SpeedMe.

«Ariya представляет огромный интерес для российского рынка, мы планируем представить его российскому покупателю, но детали будем готовы сообщить позже», — сказал представитель Nissan.

Ранее в России продавалась широкая линейка седанов и хэтчбеков от компании Nissan: Primera, Almera, Micra, Maxima, Sentra, Note, Teana и Tiida. Тем не менее, по словам топ-менеджера японской марки, в ближайшее время компания не планирует продавать их в России.

«Пока мы не готовы говорить о возвращении подобных моделей в нашу модельную линейку, но теоретически это возможно и напрямую зависит от развития рыночной ситуации в сегментах легковых автомобилей», — пояснил Скольский.

Напомним, на выставке CES 2020 компания Nissan провела премьеру новой двухмоторной трансмиссии e-4orce, которая обеспечивает хорошие динамические характеристики и управляемость электромобилей.

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