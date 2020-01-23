Сеул, , 13:51 — REGNUM В 2019 году операционная прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании KIA Motors увеличилась на 73,6%, до 2,97 трлн вон (~$2,55 млрд). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в течение года компания продала автомобиля 2 772 076, что на 1,4% меньше, чем в 2018 году.

Известно, что продажи на внутреннем рынке сократились на 2,2%, до 520 205 автомобилей, за рубежом — на 1,3%, до 2 251 871 автомобиля.

В 2019 году общий объем продаж KIA Motors составил 58,14 трлн вон (~$49,92 млрд), что на 7,3% больше, чем годом ранее.

В компании отмечают, что рост объёмов продаж связан с продажей высокодоходных автомобилей, запуском новых моделей и колебанием курса.

В 2020 году южнокорейская компания намерена продать 2,96 млн автомобилей, что на 4,9% больше прошлогоднего показателя. Предполагается, что в следующем году на внутреннем рынке будет продано 520 тыс. автомобилей, за рубежом — 2,44 млн автомобилей, что на 6% больше, чем в 2019 году.

Читайте также: Hyundai Motor раскрыла данные об объёме продаж и прибыли за 2019 год