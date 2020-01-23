Улан-Батор, , 13:29 — REGNUM Президент Монголии Халтмаагий Баттулга участвует во всемирном экономическом форуме в Давосе. В рамках мероприятия Баттулга Монголии встретился с директором компании «Gucci» Марко Биззари, сообщает пресс-служба администрации президента.

Халтмаагийн Баттулга представил проект по переработке кожи, который реализуется монгольском городе Дархан и обсудил возможность использования обработанной кожи для производства изделий брэнда Gucci.

Марко Биззари принял предложение и выразил готовность и изучать возможности сотрудничать. Также он обещал отправить рабочую группу в Монголию с целью ознакомиться с проектом по переработке кожи и начать исследовательскую работу.