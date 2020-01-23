Москва, , 13:21 — REGNUM Дилеры китайского автопроизводителя Geely в России приступили к приёму заказов на модели Coolray, заявил директор СЗАО «Белджи» Геннадий Свидерский в интервью изданию «Беларусь сегодня».

Также Свидерский сообщил, что российским дилерам из Белоруссии уже отгружены первые машины Coolray. Стоит отметить, что для продажи в РФ Geely получила ОТТС лишь на модели китайской сборки.

«Выводить на рынок мы их (Geely Coolray — ред.) будем в феврале. Причем в Белоруссии будем выводить раньше, чем в России. Хотя в Россию тоже отгружены первые машины — для ознакомления дилеров, тестирования», — пояснил Свидерский.

Ориентировочная стоимость начальной версии Geely Coolray в России будет составлять 1,2 млн рублей.

Напомним, для авторынка России сертифицированы Geely Coolray с турбированным мотором рабочим объёмом 1,5 л производительностью 150 или 177 л. с. Мотор будет агрегатироваться с 7-скоростным «роботом» DCT с двумя сцеплениями мокрого типа и передним приводом.

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