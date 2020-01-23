Давос, Швейцария, , 13:15 — REGNUM Глава Сбербанка России Герман Греф заявил, что он может покинуть занимаемый им пост в случае, если изменится основной вектор развития возглавляемой им кредитной организации. Он рассказал об этом журналистам 23 января в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Надеюсь, что нет. Я глубоко убежден, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я, когда приходил на свою позицию, приходил с концепцией. Если концепция будет изменена, я не вижу своего места в компании», — заявил Греф в ответ на вопрос о возможности смены вектора развития Сбербанка в случае изменения основного акционера кредитной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре минувшего года тогдашний министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ РФ из капитала Сбербанка, так как финансовый регулятор не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает. При этом уменьшение доли ЦБ в Сбербанке может быть проведено только с помощью изменения закона.