Москва, , 12:57 — REGNUM Слова Германа Грефа, пригрозившего покинуть пост главы Сбербанка в случае изменения вектора развития кредитной организации, прокомментировал на своих интернет-ресурсах доктор экономических наук и профессор Никита Кричевский.

«Передайте кто-нибудь Герман Оскарычу, что более молодых и продвинутых, желающих занять его тёплое место, пруд пруди. Кроме того, не нужно ставить перед властью ультиматумы — обидится и не простит. Наконец, переход прав собственности будет происходить не завтра, а через несколько месяцев, когда гаранту неприкосновенности грефовской задницы будет не до того. А экосистема, инвесторы или эдджайл — это всё очень красиво, тут не поспоришь».

Напомним, ранее глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе заявил, что покинет пост главы кредитной организации, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера». По его словам, тема передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ под контроль правительства вызывает много вопросов от инвесторов.