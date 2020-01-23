Москва, 23 января 2020, 12:57 — REGNUM Слова Германа Грефа, пригрозившего покинуть пост главы Сбербанка в случае изменения вектора развития кредитной организации, прокомментировал на своих интернет-ресурсах доктор экономических наук и профессор Никита Кричевский.
Напомним, ранее глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе заявил, что покинет пост главы кредитной организации, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера». По его словам, тема передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ под контроль правительства вызывает много вопросов от инвесторов.