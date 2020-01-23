Москва, , 12:46 — REGNUM Сокращением автопарка занимается постпредство Хакасии в Москве. Как сообщили ИА REGNUM 23 января в правительстве Хакасии, «нерентабельный BMW» продали на торгах, ещё два автомобиля передали в республику.

Уточняется, что автопарк сокращают по поручению главы региона Валентина Коновалова об оптимизации расходов республиканского бюджета.

По данным регионального правительства, автомобиль BMW 2010 года выпуска долго не использовался, так как был неисправен. Требовались ремонт двигателя и замена расходных материалов.

Специалисты сделали вывод, что восстановление автомобиля могло обойтись бюджету почти в 0,5 млн рублей. При этом в 2018 году прежний руководитель постпредства уже затратил на ремонт этого автомобиля почти столько же.

В итоге было принято решение выставить транспортное средство на торги. Была проведена независимая оценка стоимости автомобиля. Начальную цену торгов — 266 200 рублей — сформировали на основании результатов экспертизы. Лот был реализован на аукционе, в торгах участвовали три человека. Победил участник из города Барнаула Алтайского края. Конечная стоимость автомобиля составила 319 440 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Великого Новгорода сократит автопарк ради экономии в 5 млн рублей.