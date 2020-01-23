Токио, , 12:46 — REGNUM Экспорт товаров из Японии в Южную Корею продолжает падать на фоне бойкота японских товаров и услуг. Об этом сообщает KBS со ссылкой на министерство финансов Японии.

Согласно опубликованным данным, в декабре 2019 года экспорт товаров из Японии в Южную Корею составил 302,2 млрд йен (~$2,74 млрд), что на 16,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Известно, что в октябре данный показатель сократился на 23,1%, а в ноябре — на 17%.

Общий объём импорта товаров из Южной Кореи в Японию также сократился на 11,1%, до 228,1 млрд йен (~$2,07 млрд), а сальдо торгового баланса — на 26%, до 120,6 млрд йен (~$1,09 млрд).

Отмечается, что в октябре сальдо торгового баланса сократилось на 41,5%, в ноябре — на 27,1%.

В декабре дефицит торгового баланса Японии составил 152,5 млрд йен (~$1,38 млрд).