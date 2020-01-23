Москва, , 12:33 — REGNUM В 2019 году 34% автомобилей французской автокомпании Renault были проданы по собственной программе автокредитования — Renault Finance. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Автопроизводитель Renault в России уже несколько лет участвует в госпрограммах кредитования автомобилей. Так, в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» французская марка в 2019 году продала более 10 тыс. машин Renault.

Программа «Первый автомобиль» предназначена для тех, кто впервые покупает автомобиль, а в программе «Семейный автомобиль» могут участвовать семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. При этом стоимость машин не должна быть более 1 млн рублей.

Гендиректор Renault Россия Ян Птачек отметил, что в автокомпании рассчитывают, что данные программы будут продолжены, поскольку они доказали свою эффективность и значимость для авторынка.

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