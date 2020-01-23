Москва, , 12:30 — REGNUM Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках в начале января 2020 года упала с 6,01% до 5,93% годовых, следует из данных Банка России. Это очередной исторический минимум с 2009 года, когда ЦБ РФ начал рассчитывать этот показатель. Как заявил ИА REGNUM финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека, снижение ставок по рублевым и валютным вкладам главным образом связано со снижением ключевой ставки Центробанка.

«В течение 2019 года регулятор пять раз снижал ключевую ставку, сократив ее в совокупности на 1,5 п.п. — с 7,75% до 6,25%. Мы полагаем, что в первом полугодии 2020 года Банк России пойдет еще на одно снижение ставки до 6%, и не исключаем снижения ставки ниже этого уровня далее по году», — отметил эксперт.

По его словам, динамика темпов роста инфляции и конъюнктура российских финансовых рынков будут главными факторами при принятии решения регулятором: «А учитывая, что инфляция в январе, по нашим оценкам, может опуститься ниже 2,6%, мы не исключаем, что регулятор пойдет на снижение ключевой ставки уже на ближайшем заседании в феврале этого года».

Дейнека считает, что в этих условиях будет продолжаться давление на процентную банковскую маржу, а кредитно-депозитные ставки также будут тяготеть к снижению: «В первом полугодии 2020 года ставки по вкладам населения, по нашим оценкам, могут оказаться вблизи уровней 5,5−5,75%. Также мы считаем, что в этом году у Банка России будут сохраняться возможности для снижения ключевой ставки ниже 6%, до уровней 5,5−5,75%. При реализации сценария такого снижения ключевой ставка доходность по вкладам в завершении 2020 года будет тяготеть к уровням 5−5,5%».