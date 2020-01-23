Тбилиси, , 12:39 — REGNUM Объем экспорта вина в Грузии в 2019 году стал самым высоким за всю историю страны в период независимости. Об этом 23 января сообщила пресс-служба Национального агентства вина.

Сообщается, что в течение прошлого года Грузия продала за рубеж 94 миллиона бутылок вина. Это на 9% больше показателей 2018 года и является историческим рекордом для страны. Общая сумма, вырученная от продажи вина в 2019 году достигла $240 млн, что на 17% больше, чем годом ранее.

Максимальный рост поставок вина был в Молдавию — 8738%. Туда ушло 625 724 бутылки. Резкий рост спроса был также зафиксирован в Израиле — 89% (324 700 бутылок), Беларусии — 74% (2 787 065 бутылок), Великобритании — 60% (168 307 бутылок) и США 48% (678 148 бутылок).

Рост продаж вина в Россию составил только 9%, но туда ушло больше всего вина — 5 8384 540 бутылок.

Всего Грузия в 2019 году поставила на экспорт алкогольной продукции (бренди, чача и др.) на $345 млн, что на 15% больше, чем в 2018 году.