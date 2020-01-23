Давос, Швейцария, , 11:51 — REGNUM Дискуссия посвященная обсуждению взглядов разных поколений на вопросы экологии, управления и социальной ответственности прошла на площадке «Русского дома» в рамках деловой программы 50-го Всемирного экономического форума в Давосе. Активными участниками обсуждения стали генеральный директор ПАО «ФосАгро», глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, операционный и финансовый директор компании «Яндекс» Грег Абовский, управляющий партнер по странам СНГ, заместитель руководителя по работе с клиентами по странам Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии компании «EY» Александр Ивлев, член правления-управляющий директор ООО «СИБУР» Алексей Козлов, основатель, председатель правления, главный исполнительный директор Opportunity Network Брайан Паллас, префект Дикастерии по содействию целостному человеческому развитию Кардинал Питер Кодво Аппиа Тарксон, управляющий директор и старший партнер, председатель BCG Центральная и Восточная Европа и Ближний Восток Кристоф Швайцер и генеральный директор ВТБ Капитал Алексей Яковицкий.

Давая старт дискуссии «Отцы и дети: конфликт поколений как взгляд на ESG проблематику», модератор сессии главный исполнительный директор и сооснователь коммуникационного агентства «EM» Том Блэквэлл заметил, что нынешний форум в Давосе, где с полярными подходами к проблемам экологии выступили Президент США Дональд Трамп и активистка из Швеции Грета Тунберг, выявил конфликт между поколениями. Свой первый вопрос о возможности конструктивного диалога поколений, вопреки видимым радикальным разногласиям, г-н Блэквелл адресовал Андрею Гурьеву.

Глава ФосАгро подчеркнул, что сбалансированный подход необходим для решения любых проблем.

«Очевидно, что сегодня ответственный бизнес осознает, что, не придерживаясь принципов устойчивого развития, мы не справимся с вызовами, которые уже заявили о себе — с необходимостью обеспечения продовольственной безопасности растущего населения, угрозой деградации почв, экологическими проблемами», — отметил Андрей Гурьев.

ФосАгро поставляет удобрения в 102 страны мира, и выступает, таким образом, одним из гарантов мировой продовольственной безопасности. Экологичные удобрения, производимые компанией не наносят вреда почвам, и не содержат концентрацией кадмия и других веществ, в том числе и тяжелых металлов, которые могут вместе с пищей попадать в организм человека. Использование экологичных удобрений позволяет отечественным аграриям производить и предлагать потребителям чистые продукты питания.

«В этом контексте очень своевременной стала инициатива Президента В.В. Путина по созданию «Зеленого стандарта» экологически чистой сельхозпродукции России. Он подчеркнёт экологичность российской сельхозпродукции по всей цепочке производства продуктов питания «от руды до еды», гарантирует её безопасность для населения и подтвердит конкурентное преимущество российского АПК на мировом рынке. ФосАгро активно участвует в разработке «Зеленого стандарта», в Давосе с коллегами мы обсуждали тему усиления заботы о здоровье людей в этом контексте», — заявил Андрей Гурьев.

Большое внимание ФосАгро уделяет работе по достижению десяти Целей устойчивого развития (ЦУР). На успехи компании обратили внимание и в ООН: в рамках Глобального договора компания получила LEAD-статус как один из 36 наиболее активных ее участников.

Управляющий директор и старший партнер, председатель BCG Центральная и Восточная Европа и Ближний Восток Кристоф Швайцер отметил, что исследования, касающиеся рынка питания, подтверждают, что потребители готовы платить за правильно произведенные продукты.

«Компании, которые демонстрируют успех в сфере ESG, привлекают лучших, более мотивированных, высокообразованных сотрудников. Таким образом, у нас есть большое количество доказательств, что вкладываться в ESG выгодно», — подчеркнул Кристоф Швайцер. По его словам взгляды руководителей многих крупных компаний из поколения «отцов» не отличаются от взглядов присущих молодому поколению.

«Если вы посмотрите и изучите вопрос, огромное количество лидеров и в химической отрасли, и в удобрениях, и в металлургии, и электроэнергетике начинают выпускать или уже выпускают долговые инструменты, где включается некая премия — пониженная ставка, прежде всего европейскими инвесторами, за соблюдение экологических правил. Здесь Россия даже в европейском контексте находится на передовой», — отметил генеральный директор ВТБ Капитал Алексей Яковицкий.

Он добавил, что ESG может стать тем фактором, который будет оттенять геополитику и служить основанием для того, чтобы инвесторы более высоко оценивали российские активы.

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