Москва, , 11:36 — REGNUM Бывший министр экономического развития РФ Максим Орешкин несёт личную ответственность за все негативные последствия той экономической политики, которую проводило прежнее правительство Российской Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM23 января заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя слова Орешкина, который обнаружил в России недопустимо высокий уровень неравенства.

«Возможно, он говорил это с гордостью, — пошутил Делягин. — Орешкин ни при чём по определению. Пока он был министром, у него никаких реальных полномочий не было. Безусловно, министр экономического развития обязан организовывать экономическое развитие. И в этом смысле нормальный министр экономического развития несёт личную ответственность за все негативные последствия той экономической политики, которую проводит его правительство. В том числе и за недопустимо высокий уровень неравенства. Но странно предположить, что Орешкин может нести ответственность за что бы то ни было. На своём посту он обладал меньшим административным влиянием, чем иной начальник департамента».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что в России «сохраняется недопустимо высокий уровень неравенства».

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