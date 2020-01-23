Москва, 23 января 2020, 11:36 — REGNUM Бывший министр экономического развития РФ Максим Орешкин несёт личную ответственность за все негативные последствия той экономической политики, которую проводило прежнее правительство Российской Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM23 января заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя слова Орешкина, который обнаружил в России недопустимо высокий уровень неравенства.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что в России «сохраняется недопустимо высокий уровень неравенства».
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