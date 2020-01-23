Ташкент, , 11:18 — REGNUM Внешнеторговый оборот (ВТО) Узбекистана по итогам 2019 года составил 42,2 миллиарда долларов и возрос на 8,7 миллиардов долларов или на 26,2% по сравнению с 2018 годом, сообщает Госкомстат Узбекистана.

«Данный результат зафиксирован как наиболее высокий показатель в истории страны», говорится в документе.

Из общего объема ВТО экспорт достиг 17,9 миллиардов долларов (темпы роста — 28%), а импорт — 24,3 миллиардов долларов (темпы роста — 24,9%). Отмечен пассивный баланс внешнеторгового оборота на сумму 6,4 миллиардов долларов.

Узбекистан осуществляет торговые отношения более чем со 193 странами мира. Наибольший объем его внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем (18,1%), Российской Федерацией (15,7%), Казахстаном (8%), Республикой Корея (6,5%), Турцией (6%), Германией (2,3%) и Кыргызстаном (2%).