Чеджу, Южная Корея, , 11:20 — REGNUM Южнокорейская свинина появится на столах жителей специального административного района Гонконга. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации Чеджу.

По их словам, 23 января представители фермерской ассоциации острова подписали пятилетний контракт на экспорт 1800 тонн свинины с Гонконгским импортёром Fonda Group. Общая стоимость контракта оценивается в $20 млн.

Известно, что в рамках контракта ежемесячно в Гонконг будет поставляться 400 голов или 30 тонн.

Представители администрации надеются, что в связи с сокращением спроса на свинину с материкового Китая из-за африканской чумы свиней (АЧС) экспорта свинины с южнокорейского острова значительно увеличится.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.