Москва, , 11:15 — REGNUM Эксперты Мосгосэкспертизы выдали в 2019 году 210 положительных заключений по объектам реновации в Москве, сообщили в Стройкомплексе.

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По объектам строительства Московского метрополитена экспертами выдано 236 положительных заключений.

Всего заключения Мосгосэкспертизы в прошлом году получили более 10 тыс. проектов, реализуемых в столице. Показатель заметно превышает результаты 2018 года

Как сообщало ИА REGNUM, в Московский фонд реновации на покупку дополнительных метров по программе реновации подано 474 заявления.

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