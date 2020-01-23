Джакарта, , 11:05 — REGNUM Индонезия и Италия укрепляют сотрудничество в области сельского хозяйства, подписав меморандум о взаимопонимании между министерством сельского хозяйства Индонезии и министерством сельского хозяйства, продовольствия и лесного хозяйства Италии, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Меморандум будет способствовать внедрению сельскохозяйственного информационного обмена, наращиванию потенциала и проведению совместных исследований в сельскохозяйственных исследовательских институтах в обеих странах», — заявил посол Индонезии Эсти Андаяни.

На двусторонней встрече министр стороны обсудили ряд двусторонних вопросов, связанных с увеличением стоимости торговли и инвестиций в сельское хозяйство.

Индонезия и Италия также обсудили экспорт индонезийского пальмового масла, которое широко используется в пищевой промышленности и в качестве биодизельного материала в Италии. Экспорт пальмового масла из Индонезии в Италию достиг 2,13 млн долларов США в 2018 году.

Напомним, Италия является третьим по величине торговым партнером Индонезии среди европейских стран. В период с января по ноябрь 2019 года товарооборот между двумя странами достиг 3,17 млрд долларов США.