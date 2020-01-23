Копенгаген, , 11:11 — REGNUM Шведская компания MMT SWEDEN направила инспекционное судно в район укладки газопровода «Северный поток — 2», против которого США ввели санкции месяцем ранее. Многофункциональное судно Stril Explorer находится в территориальных водах Дании, следует из данных MarineTraffic.

Судно-инспектор прошло вдоль нитки газопровода и достигло его недостроенного участка. В 2015 году Stril Explorer был арендован шведской компанией у норвежской Simon Møkster Shipping. В 2017 году компания Nord Stream AG заключила с MMT Sweden договор на наружную инспекцию труб газопровода.

Инспекция трубопроводов, которую проводят подобные суда, не подпадает под санкции США. Пока неизвестно, проверяет ли судно состояние труб недостроенного газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, прокладывающих трубы для «Северного потока — 2». В тот момент оставался недостроенным участок длиной 160 км в исключительной экономической зоне Дании.

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