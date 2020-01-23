Ростов-на-Дону, , 11:00 — REGNUM В Ростовской области в ближайшие два года построят 45 детских садов, посещать которые смогут дети до трёх лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

«В ближайшие два года необходимо построить 45 детсадов на 6 тыс. 35 мест, почти треть из которых для детей до трёх лет», — сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Отмечается, что в 2019 году на Дону было создано более 2,5 тыс. дополнительных мест для дошкольников, в том числе для детей ясельного возраста.