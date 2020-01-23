Москва, , 10:51 — REGNUM Размер внешнего долга РФ достиг почти 500 млрд долларов, и на эти средства можно было бы решить огромное количество проблем государства, считает директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин. Об этом он заявил 23 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Главная проблема не в самом долге, а в том, куда и как используются средства, которые берутся в долг, — сказал экономист. — А 500 млрд долларов это огромные ресурсы. На эти деньги можно было решить огромное количество проблем нашей страны. Но, увы, эта задолженность, как правило, используется не самым лучшим образом. Не для развития. Брать в долг можно, если ты эффективно используешь эти заемные средства и оказываешься в выигрыше, а не в проигрыше. Но если у тебя нет экономического роста и прироста доходов, то тогда уплата процентов по долгам и сама задолженность становятся огромной проблемой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Андрея Колганова из-за санкций Россия лишилась доступа к самым дешёвым кредитным ресурсам на Западе, что отчасти отразилось на темпах роста внешнего долга.

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