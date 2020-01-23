Москва, 23 января 2020, 10:51 — REGNUM Размер внешнего долга РФ достиг почти 500 млрд долларов, и на эти средства можно было бы решить огромное количество проблем государства, считает директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин. Об этом он заявил 23 января корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Андрея Колганова из-за санкций Россия лишилась доступа к самым дешёвым кредитным ресурсам на Западе, что отчасти отразилось на темпах роста внешнего долга.
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