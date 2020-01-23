Великий Новгород, , 10:50 — REGNUM В Новгородской области в 2019 года разведали семь новых месторождений полезных ископаемых. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, речь идёт о месторождениях песка и песчано-гравийной смеси.

Они обнаружены в Новгородском, Пестовском, Валдайском, Батецком и Шимском районах. Всего речь идёт о 3,5 млн куб. м песка и более 3 млн куб. м песчано-гравийной смеси.

Таким образом, по последним данным регионального правительства, в Новгородской области всего утверждено 170 действующих месторождений песка и песчано-гравийной смеси.

Напомним, в 2017 году региональные власти подписали соглашение с Росгеологией, которое, среди прочего, предполагало геологическое изучение участков недр региона на нефть, алмазы и марганец.

При этом отмечалось, что Новгородская область богата торфом, бурым углем, огнеупорной и строительной глиной, бокситами, минеральными и радоновыми источниками.

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