Улан-Удэ, , 10:46 — REGNUM В 2019 году инфляция на потребительском рынке Бурятии составила 4,1%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре Бурятстата, основной вклад в инфляцию внесли колебания цен на продовольственные товары, среди которых наибольший рост показали макароны и крупы.

«Средняя потребительская цена 1 кг крупы гречневой увеличилась с 34,04 рублей в 2018 году до 60,34 рублей в 2019 году», — говорится в отчёте.

Также серьёзно выросли цены на манную крупу (22%), муку пшеничную (18,1%), пшено (17%), рис (16%). В целом макаронные и крупяные изделия подорожали почти на четверть по сравнению с 2018 годом.

Цены на рыбу и рыбные продукты выросли в среднем на 9,1%, овощи — на 8,1%. Однако среди последних также есть рекордсмены. Так, чеснок подорожал более чем в полтора раза, капуста — почти на 29%, репчатый лук — на 22,3%. При этом рост цен на мясные продукты в среднем оказался ниже инфляции на продуктовом рынке республики (3,7%).

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