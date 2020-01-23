Хараре, , 10:43 — REGNUM Верховный суд Зимбабве постановил, что все местные займы, взятые до 22 февраля 2019 года, должны быть погашены в местной валюте по курсу один доллар Зимбабве к одному доллару США. Об этом передает ВВС Africa.

Верховный судья Люк Малаба заявил, что выплаты не должны подразумевать какие-либо конвертации, поддерживая решение нижестоящего суда от 2019 года о полной реинтеграции долларов Зимбабве.

Таким образом, все кредиты, взятые в долларах США или взятые до введения доллара Зимбабве министром финансов Мтули Нкубе, будут погашены исключительно долларами Зимбабве, отмечают журналисты.

По словам репортеров, из-за постановления, которое местные СМИ называют знаковым, многие банки могут потерпеть крах, поскольку клиенты в большинстве случаев брали кредиты в долларах США.

Как передает ВВС, апелляция, по которой было принято данное постановление, была подана в Верховный суд кредитором, который намеревался получить компенсацию в долларах США. В ответ на это Малаба постановил, что все платежи должны осуществляться только в местной валюте по курсу 1:1, добавив, что распоряжение также касается выплаты займов.

Пользователями Твиттера решение было названо недружественным для бизнеса.

«В Зимбабве никогда не будет процветать бизнес», — заявил один из пользователей Нодумо Ньяти, комментируя новое постановление.

«Бизнес потеряет миллионы долларов из-за этого шаманского правительства. Зимбабве действительно открыта для бизнеса?» — добавил другой пользователь.