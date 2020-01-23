Москва, , 10:37 — REGNUM Лидером по импорту продукции промышленных предприятий Москвы стала Великобритания. Об этом ИА REGNUM сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

Он рассказал, что промышленную продукцию московских компаний закупали в 195 странах мира. Лидером среди импортёров стала Великобритания (4,3 млрд долларов), далее идут Белоруссия (2,1 млрд долларов), США (1,6 млрд долларов) и Турция (1,4 млрд долларов).

«Несмотря на «санкционные войны», объем экспорта из Москвы в Соединенные Штаты по сравнению с аналогичным периодом (январь-ноябрь) прошлого года, вырос на 22,77%», — сказал Прохоров.