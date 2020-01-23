Рязань, , 10:35 — REGNUM Производство картофельных хлопьев и картофельного пюре выросло в Рязанской области. Экспорт этой продукции быстрого приготовления в 2019 году составил 1 040 тонн, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Пищевой комбинат «Милославский» в 2019 году выработал 3 477 тонн картофельных хлопьев и картофельного пюре быстрого приготовления, это на 27,6% больше, чем в 2018 году. Свежий картофель поступает на комбинат из сельхозпредприятий Рязанской области и соседних регионов. В 2019 году на экспорт было отправлено 1 040 тонн продукции быстрого приготовления, что составляет +19% к уровню 2018 года. Картофельные хлопья и пюре реализуют в Италии, Румынии, Сербии, Алжире, Чехии, Португалии, Бельгии.

АО «Пищевой комбинат «Милославский» производит сухое картофельное пюре с 2011 года. Мощность линии по выпуску картофельных хлопьев составляет 550 кг/час, ёмкость хранения сырья — 18 тысяч тонн.