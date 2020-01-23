Тбилиси, , 10:31 — REGNUM Экспорт вина производства Грузии в Россию в минувшем году составил около 59 млн бутылок, что есть рост на 9% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Это следует 23 января из обнародованных данных Национального агентства вина Грузии.

Также уточняется, что России продолжает быть главным импортёром вина из Грузии. Второй по количеству приобретаемых грузинских вин является Украина, экспорт в которую в минувшем году снизился на 4% по сравнению с тем, что было годом раньше и составил свыше 10 млн бутылок. На третьем месте располагается Китай, который купил 7 млн бутылок в 2019 году, что есть рост на 2%.

Кроме этого, утверждается, что вырос рост поставок в Белоруссию (+74%), Британию (+60%) и США (+48%). Всего Грузия экспортировала в 2019 году 94 млн бутылок вина, что является рост ом на 9% по отношению к 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия рассказал, что обстановка на границе между Грузией и республиками Южной Осетией и Абхазией обострилась.