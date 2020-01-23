Сеул, , 10:29 — REGNUM В преддверии новогодних праздников по лунному календарю Банк Кореи напечатал более 5,6 трлн вон (~$4,8 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей ЦБ.

По их словам, в период с 10 по 23 января ЦБ передал финансовым учреждениям наличные средства в размере 5,59 трлн вон (~$4,8 млрд).

Известно, что всего за данный период Банк Кореи напечатал 6,89 трлн вон (~$5,91 млрд), что на 1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В хранилище вернулось 494,3 млрд вон (~$424,45 млн).

В банке отмечают, что увеличение объёма выпускаемых средств связан с ростом спроса на наличные деньги в связи с выплатами зарплат и бонусов, денежных подарков и другими нуждами.