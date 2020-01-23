Ташкент, , 10:16 — REGNUM По итогам 2019 года Узбекистан импортировал легковые автомобили на сумму $440,1 млн, что на 37,9% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили 22 января в государственном комитете республики по статистике.

Вместе с тем импорт грузовых автомобилей и спецтранспорта сократился на 3,5%, до $411,3 млн, а импорт машин и оборудования для сельского хозяйства — на 10%, до $264,5 млн.

Кроме того, импорт летательных аппаратов вырос в 2,1 раза, до $398,4 млн, а экскаваторов и бульдозеров — на 19,1%, до $364,6 млн. Общий объем импорта в категории машины и оборудование составил $10,6 млрд, что на 27% больше, чем в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года продажи автомобилей LADA в Узбекистане выросли в 2,5 раза, до 6600 автомобилей.