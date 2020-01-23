Воронеж, 23 января 2020, 09:57 — REGNUM Не менее 16 новых автогазозаправочных станций планируется построить в Воронежской области в 2020—2022 годах. В настоящее время на территории региона действует 15 АЗГС, в том числе шесть в областном центре. Вопрос строительства объектов заправки транспортных средств природным газом на территории Воронежской области обсуждался на совещании, которое провёл 22 января губернатор Александр Гусев, сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.
Как сообщил руководитель департамента промышленности и транспорта области Александр Десятириков, с 2019 года по поручению президента РФ регионы получают субсидии из федерального бюджета на развитие рынка газомоторного топлива — субсидии предназначены на реализацию проектов по строительству АГЗС, а также предприятиям, занимающимся переоборудованием. По целевым показателям, в Воронежской области в 2020 году количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов заправки природным газом должно составить 10 единиц, в 2021-м и 2022 годах — по три единицы ежегодно. В 2020 году в регионе на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива должно быть переоборудовано 1984 единицы транспорта, в 2021-м и 2022 годах — по 660 единиц ежегодно.
Глава региона также отметил, что в районах должны появиться кустовые межрайонные станции по переоборудованию транспорта.