Воронеж, , 09:57 — REGNUM Не менее 16 новых автогазозаправочных станций планируется построить в Воронежской области в 2020—2022 годах. В настоящее время на территории региона действует 15 АЗГС, в том числе шесть в областном центре. Вопрос строительства объектов заправки транспортных средств природным газом на территории Воронежской области обсуждался на совещании, которое провёл 22 января губернатор Александр Гусев, сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Как сообщил руководитель департамента промышленности и транспорта области Александр Десятириков, с 2019 года по поручению президента РФ регионы получают субсидии из федерального бюджета на развитие рынка газомоторного топлива — субсидии предназначены на реализацию проектов по строительству АГЗС, а также предприятиям, занимающимся переоборудованием. По целевым показателям, в Воронежской области в 2020 году количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов заправки природным газом должно составить 10 единиц, в 2021-м и 2022 годах — по три единицы ежегодно. В 2020 году в регионе на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива должно быть переоборудовано 1984 единицы транспорта, в 2021-м и 2022 годах — по 660 единиц ежегодно.

«Информацию о наличии техники и о желании перевести эту технику на газ, возможно, и нужно поручить собирать муниципалитетам, они там ближе и могут объективную картину нам дать. Но департамент должен искать потенциальных инвесторов», — прокомментировал губернатор.

Глава региона также отметил, что в районах должны появиться кустовые межрайонные станции по переоборудованию транспорта.

«В крупных населенных пунктах у нас задача стоит перевода и частного транспорта, легкового, на газомоторное топливо. И вот здесь задача 100% муниципальных властей искать заинтересованных предпринимателей, которые бы занимались переоборудованием. Понятно, что это не в каждом районе должно быть, потому что не будет окупаемо, но какие-то кустовые межрайонные станции по переоборудованию должны появиться», — добавил Гусев.