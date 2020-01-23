Москва, , 09:57 — REGNUM По итогам 2019 года средняя стоимость подержанной легковушки в России составила 596,5 тыс. рублей, что на 6,2% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

При этом данный показатель сильно отличается в зависимости от возраста машины. Так, средняя стоимость трёхлетнего автомобиля в 2019 году составила 1 млн 217,8 тыс. рублей, что на 6,6% превышает результат предшествующего года.

Средняя стоимость машины в возрасте 5 лет равна 909,4 тыс. рублей. Здесь наблюдается некоторый рост по сравнению с 2018 годом — на 13,4%. Автомобили, которые моложе 10 лет, имеют среднюю стоимость 338,2 тыс. рублей, что на 3,5% больше, чем годом ранее.

Рост цен на вторичном авторынке объясняется появлением более дорогих авто. Что, в свою очередь, является следствием постоянного роста стоимости новых машин на протяжении последних пяти лет.

Напомним, в прошлом году самой продаваемой легковушкой иностранной компании на рынке РФ стала модель Ford Focus. По итогам 2019 года её купили 133 тыс. автолюбителей, что на 3,3% меньше уровня 2018 года.

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