Анадырь, , 09:54 — REGNUM В Чукотском автономном округе выдан первый кредит по программе «Дальневосточная ипотека» — его получила молодая семья, пожелавшая купить жилплощадь в другом регионе.

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Из-за отсутствия новостроек на Чукотке, молодая семья, которая живёт и работает в Анадыре, предпочла купить квартиру во Владивостоке, пишет ИА Чукотка.

«Владивосток — это привлекательный и перспективный город. После переезда из Анадыря хотели бы там жить, а с учётом программы кредит обошёлся не так дорого. Мы выбрали максимальную сумму в 6 млн рублей, а общая стоимость трёхкомнатной квартиры более 8 млн. Для нас стало приятной неожиданностью, что мы первые получатели «Дальневосточной ипотеки» на Чукотке», — рассказал инженер «Чукотэнерго» Степан Барабош.

Как сообщили в отделении Азиатско-Тихоокеанского Банка на Чукотке, у них на рассмотрении сейчас находится одна заявка на льготную ипотеку, но интересующихся программой «заметно больше».

Как сообщало ИА REGNUM, под льготную «дальневосточную ипотеку» в Магадане просто нет жилья.