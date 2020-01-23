Москва, , 09:40 — REGNUM После невнятных попыток стабилизации нефть ускорила темпы снижения на торгах в 22 января. Затишье на рынках оказалось временным, и вскоре бегство от рисков возобновилось, отправив фондовые площадки в минус, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Инвесторы продолжают выражать беспокойство по поводу распространения китайского вируса, который в контексте нефтяного рынка может негативно повлиять на спрос на энергоносители.

В этих условиях нефть марки Brent с легкостью перешагнула через 200-дневную скользящую среднюю, а на утренних торгах 23 января протестировала и 100-дневную среднюю, в лице которых лишилась локальных уровней поддержки, передвинув минимумы начала декабря к отметке $62 за баррель.

Давление на фьючерсы усилила очередная негативная статистика из США. Отчет API отразил рост запасов сырой нефти на 1,6 млн баррелей против прогноза снижения на 1 млн баррелей. Более того, запасы бензина и дистиллятов увеличились на 4,5 млн и 3,5 млн баррелей соответственно. Теперь участники рынка без энтузиазма ждут официальный отчет минэнерго США, который может подтвердить медвежью картину.

В сочетании с уклонением от рисков негативные данные ведомства могут отправить Brent к новым минимумам. Пробой уровня $62 ознаменует собой новый этап в текущем медвежьем цикле рынка и вернет в игру психологическую отметку $60.

Однако в случае улучшения отношения к риску и более благоприятного отчета минэнерго в сравнении с оценками API, не исключены попытки отскока, первым делом за пределы 100-DMA в районе $62,60», — считает эксперт.

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