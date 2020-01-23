Москва, , 09:36 — REGNUM Российская валюта продолжает корректироваться после масштабного роста курса в декабре и начале января, когда рубль укрепился против доллара на 5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«После столь резкого движения наблюдать некоторый откат котировок вполне закономерно, так как многие инвесторы могли зафиксировать прибыль и закрыть часть позиций.

Позитивные фундаментальные факторы превалируют. Присутствует осторожный позитив на фоне смены правительства и усиления финансово-экономического блока, которое должно способствовать более эффективному исполнению нацпроектов и, как следствие, ускорению экономического роста.

Кроме того, наблюдается высокий спрос на отечественные бумаги: в начале года фонды распределяют финансирование, так что приток иностранного капитала должен сохраниться.

В качестве потенциального негатива можно назвать распространение коронавируса. Участники рынка пытаются оценить последствия новой эпидемии для экономики Китая, однако, на данный момент опасения выглядят необоснованными. Ожидается курс вблизи отметки в 62 руб./доллар», — полагает эксперт.

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