Минск, , 09:47 — REGNUM Российская и белорусская стороны могут в ближайшее время прийти к оптимальным решениям по газовым вопросам, несмотря на разность позиций. Об этом сообщил 23 января ТАСС посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

По его словам, оптимальные решения, которые устроят и Москву, и Минск, должны быть найдены в ближайшее время. Это подтвердит практику двустороннего взаимодействия.

Посол добавил, что Москва готова компенсировать ущерб, который понесли белорусские нефтеперерабатывающие заводы из-за прошлогодних поставок некачественной нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января из-за отсутствия подписанных контрактов Белоруссия не получает российскую нефть. Газ поставляется Минску по временному соглашению.

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