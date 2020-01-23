Москва, , 09:28 — REGNUM В Москве за январь-ноябрь 2019 года экспорт промышленной продукции составил $23,6 млрд, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщается на портале мэра столицы.

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В частности, объем экспорта продукции машиностроения составил $9,3 млрд (рост на 9,23%), продукции легкой промышленности — $0,5 млрд (на 9,18%), химической продукции $2,6 млрд (на 21,8%).

В 2019 году экспорт промышленной продукции компаниями Москвы осуществлялся в 195 стран. В тройке лидеров стран-импортеров: Великобритания ($4,3 млрд), Белоруссия ($2,1 млрд) и Казахстан ($1,98 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, за 10 месяцев 2019 года объем экспорта Москвы увеличился на 15, 05%.

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