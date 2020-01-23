Краснодар, 23 января 2020, 09:27 — REGNUM Приём заявлений на получение компенсационных выплат от участников долевого строительства жилья начнётся в Краснодарском крае с 10 февраля, сообщили в пресс-службе администрации региона по итогам заседания межведомственной комиссии по защите прав обманутых при покупке недвижимости граждан 22 января.
Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко сообщил, что по решению наблюдательного совета федерального Фонда защиты прав дольщиков компенсации будут выплачены дольщикам семи проблемных объектов — секций 1 и 4 ЖК «Дом Романовых», ЖК «Воронцовский», литер 1, 3, 4 ЖК «Янтарь», ЖК «Аметист».
Также на заседании стало известно, что с 1 июля 2020 года начнутся работы на ЖК «Парусная регата» и «Иван да Марья» в микрорайоне Гидростроителей. В общей сложности, напомнили в администрации региона, в 2019 году на Кубани было сдано 50 долгостроев, на 2020 год запланировано завершение строительства ещё сотни домов.