Самара, , 09:25 — REGNUM Движение судов по маршруту Самара — с. Рождествено восстановлено. Об этом 23 января сообщает пресс-служба министерства транспорта Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, движение судов осуществляется только в светлое время суток, поскольку ледовая обстановка в Рождественской воложке остается тяжелой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 21 января движение судов по этому маршруту ограничено из-за торосов, которые образовались в районе остановки «Проран» на входе в Рождественскую воложку.

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