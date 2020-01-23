Оренбург, , 09:21 — REGNUM На территории Оренбургской области в 2019 году расселено 4 562,1 квадратных метров аварийного жилья. Свои жилищные условия улучшили 232 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минстрое.

В ведомстве отметили, что регион превысил установленный правительством России целевой показатель по расселению аварийного жилья в 2,8 раза.

Стоит отметить, что переселение граждан происходило по программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда». Проект разделён на несколько этапов и будет реализовываться в 2019 — 2024 годы.

В Оренбуржье участниками проекта являются 10 муниципальных образований, где предстоит расселить 11 тыс. квадратных метров и предоставить улучшенные квартиры 640 гражданам.