Москва, , 09:20 — REGNUM Дилеры японского автопроизводителя Mitsubishi планируют в 2020 году реализовать в России более 35 тыс. машин, что на 12% меньше результата продаж 2019 года (39 938 ед.), заявил президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Снижение плана продаж связано с ситуацией на авторынке и увеличением ставок утилизационного сбора в России. Иваба отметил, что если учитывать эти факторы, то планируемый показатель продаж на этот год реалистичен.

В тоже время главный исполнительный директор «ММС Рус» позитивно оценил потенциал авторынка РФ. Он отметил, что существующий спад на рынке — это временное явление.

«По результатам 2019 года автомобильный рынок показал падение в 2,3%. Но если смотреть динамику по сегментам, то можно заметить, что продажи компактных и среднеразмерных кроссоверов продолжили расти», — заявил Иваба.

Напомним, в прошедшем году российские автолюбители приобрели 39 938 машин японской компании Mitsubishi. Это на 12% меньше результата 2018 года. Чаще всего в 2019 году из моделей бренда на российском авторынке покупали кроссоверы Outlander — 23 894 единицы.

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