Пермь, , 09:08 — REGNUM В Пермском крае в 2020 году объемы введенного в эксплуатацию жилья могут превысить показатель 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минстрое.

По словам первого зампредседателя председателя правительства Прикамья Михаила Сюткина, падения строительства жилья в 2020 году не должно произойти. Более того, исходя из того, что за последние два года выдано разрешений на более чем 1,3 млн квадратных метров, возможно превышение объёма введенных новостроек по сравнению с 2019 годом.

Стоит отметить, в 2019 году на территории региона введено в строй 1,1 млн квадратных метров жилья. Рост по сравнению с 2018 годом составил 3%.