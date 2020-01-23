Рабочий посёлок Варгаши, Курганская область, , 09:05 — REGNUM Посёлок Варгаши Курганской области рискует остаться с 30 января 2020 года без приёма и перекачки стоков. Так как региональный департамент государственного регулирования цен и тарифов в конце декабря 2019 года не утвердил тариф на водоотведение для данной территории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в компании «Водный Союз».

Администрация посёлка Варгаши о решении была проинформирована заблаговременно, подчёркивают в «Водном союзе».

В компании напомнили, что департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области тариф на водоснабжение оставил в 2020 году прежним, а тариф на водоотведение не утвердил.

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