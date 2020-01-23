Москва, , 08:59 — REGNUM Власти Москвы планируют к 2031 году полностью заменить автобусный парк и перейти на электробусы, сообщается на портале градоначальника.

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Инициативу поддержали большинство жителей столицы. На сайте «Активный гражданин» высказали своё мнение 206 тыс. 187 горожан, из них 67,77% поддержали полностью, 19,32% назвали его полезным.

На сегодняшний день в Москве курсируют более 260 электробусов по 18 маршрутам. Ежедневно ими пользуются около 150 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, российские производители в 2020 году поставят в Москву 300 новых электробусов.

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