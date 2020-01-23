Амстердам, , 08:48 — REGNUM В 2019 г. Нидерланды посетили 20,1 млн иностранных туристов, что на 7% больше, чем в 2018 г. Об этом сообщило Бюро по Туризму и Конгрессам Нидерландов.

80% иностранных посетителей приезжает из европейских стран, причём более половины — из стран-соседей: Германия (30%), Бельгия (12%) и Великобритания (12%). Большинство туристов из неевропейских стран приезжают из США (8%) и Китая (2%).

Рост туризма в частности, в Амстердаме, обернулся т.н. овертуризмом, который привёл к возросшему давлению на инфраструктуру города и вызвал неудовольствие местных жителей. Поэтому Бюро по Туризму и Конгрессам пытается распределить туристов по всей стране, однако пока неясно, насколько это действительно получается.

В ноябре 2019 г. правительство изменило логотип страны, заменив в нём название страны Голландия на Нидерланды. Такое изменение объяснялось стремлением продвижением за рубежом всей страны, а не одной её части.

Тем не менее в Бюро по Туризму и Конгрессам заявили, что будут и дальше использовать оба названия страны, указав на то, что вряд ли инициатива голландского правительства приведёт к тому, что весь мир начнёт называть страну Нидерландами.