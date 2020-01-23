Москва, , 08:49 — REGNUM Число машин московского каршеринга в 2019 году увеличилось на 14,5 тыс. экземпляров и составило 31 тыс. автомобилей. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов журналистам.

Ликсутов отметил, что Москва занимает первое место в мире по парку каршеринга.

На данный момент в системе электрокаршеринга зарегистрировано 40 машин. На них совершено 11 тыс. поездок. В текущем году парк электрокаров планируется увеличить на 60 автомобилей.

Ранее первое место по объёму парка каршеринговых машин занимала столица Японии. Там было зарегистрировано более 20 тыс. каршеринговых авто. Кроме того, в группу городов-лидеров по числу каршеринговых машин входят Пекин и Шанхай. Однако автопарки там не превышают 20 тыс. автомобилей.

Напомним, согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей, авторынок РФ в прошлом году занял пятое место в Европе по числу проданных легковых машин. За год в России было реализовано порядка 1,63 млн единиц новых легковушек.

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